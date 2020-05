Coronavirus : les Etats-Unis passent la barre des 100.000 morts

Le 26 février, les Etats-Unis annonçaient leur premier décès dû au coronavirus. Trois mois plus tard presque jour pour jour, ils ont franchi mercredi 27 mai le cap des 100.000 décès recensés, selon le décompte de l’université Johns Hopkins. Selon cette même source, près de 1,7 million de cas de nouveau coronavirus ont été enregistrés au total. Et le nombre réel des décès et des contaminations est encore nettement plus élevé, estiment les experts, dont l'immunologiste Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur la crise du Covid-19.

A lui seul, l'Etat de New York représente quasiment un tiers des morts déplorées depuis le début de la pandémie dans le pays. Les drapeaux ont été mis en berne dans cet Etat durant trois jours le week-end dernier pour rendre hommage aux victimes.