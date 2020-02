Coronavirus : les Etats-Unis sont-ils vraiment mieux préparés que les autres à l'épidémie ?

Cet indice place en effet les Etats-Unis en tête du classement des pays les mieux préparés à gérer l’arrivée d’une épidémie de manière globale. Dans le détail, on s’aperçoit que le pays coche toutes les cases, à l’exception de la dernière portant sur le risque environnemental et la vulnérabilité aux menaces biologiques. Le rapport se fonde sur des indicateurs précis (système des laboratoires, risque de communication du virus, accès aux soins, adéquation des infrastructures…)

Pour appuyer ses propos, Donald Trump a brandi un document sur lequel on distingue une carte du monde et des graphiques. Ce document se trouve être l’indice de sécurité sanitaire mondiale diligenté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2019, qui évalue la capacité des 195 Etats dans le monde à "réagir rapidement à une épidémie et à en limiter la propagation". Pour procéder à une telle évaluation, l’OMS prend en compte 34 indicateurs différents divisés en 6 catégories : prévention de l’épidémie, détection, réponse rapide apportée, qualité du système de santé, conformité aux normes internationales et risque environnemental.

Le ratio entre le nombre de cas de malades avérés et de rapatriés, donc potentiellement à risque d’être porteurs du virus, est donc plutôt faible. D’autant que personne n’est mort sur le sol américain. "Avec ce monde qui vient aux Etats-Unis, quand n’avez que 15 cas, c’est vraiment bien", s’est d’ailleurs félicité Donald Trump, ne mentionnant pas les 45 autres malades. En comparaison, 14 personnes sont déjà mortes en Italie, sur 528 cas de patients contaminés. En France, deux personnes sont déjà mortes des suites du virus, un touriste chinois et un Français.

Pour l'heure, Washington se trouve relativement épargné par la propagation du nouveau coronavirus. Selon le dernier bilan officiel, 15 cas de contamination ont été recensés aux Etats-Unis, ajoutés aux 45 cas rapatriés de Chine ou du paquebot Diamond Princess, au Japon. Les Etats-Unis ont pourtant rapatrié plus d’un millier de nationaux : 800 de Wuhan et 329 du Japon.

L’affirmation selon laquelle les Etats-Unis sont à la pointe de la gestion de la crise sanitaire est cependant à relativiser. Dans ses colonnes, le journal Time raconte qu’il a fallu quatre jours pour qu’un patient atteint du coronavirus se fasse tester en Californie. Le 19 février, l’homme présentant des signes d’infection a été transféré à l’hôpital UC-Davis, en Californie. Les médecins ont alors demandé au niveau fédéral, au centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), de tester le patient au Covid-19. Or, comme l’a confirmé ensuite l’hôpital au Time, le CDC a ordonné un test sur l'homme le 23 février seulement, alors que celui-ci était déjà placé à un niveau de confinement élevé et que le personnel du centre avait procédé à plusieurs demandes.

C’est en effet au CDC qu’il appartient de procéder aux dépistages, puisque ni le département de santé de Californie ni celui du comté ne peuvent s’en charger. La totalité des dépistages sont toujours réalisés à Atlanta, au siège du CDC, à cause d’un défaut dans les tests envoyés aux 50 Etats. Il y a dix jours, des laboratoires ont remis en cause la qualité des tests de diagnostics après s’être aperçus qu’ils pouvaient produire des résultats non concluants, c'est à dire ni positifs, ni négatifs.