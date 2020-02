Coronavirus : pour endiguer l'épidémie, la Chine met en "quarantaine" des billets de banque

L'argent, disent les adages, n'a pas d'odeur et ne fait pas le bonheur. Passant de main en main, il véhicule cependant microbes et bactéries, ce qui en fait désormais un sujet d'inquiétude pour les autorités chinoises, confrontées à la propagation du coronavirus, qui a fait plus de 1.500 morts et contaminé plus de 66.000 personnes dans le pays. En conséquence de quoi, la banque centrale de Chine (PBOC) a entrepris de nettoyer et mettre en "quarantaine" les billets usagés.