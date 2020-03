Coronavirus : "Nous avons sous-estimé" le danger, reconnaît la Commission européenne

Ursula von der Leyen a néanmoins réfuté le terme de "guerre" contre le virus employé cette semaine par Emmanuel Macron. "Personnellement, je n'utiliserais pas le terme de guerre mais je comprends la motivation du président français car le coronavirus est un adversaire inquiétant", a dit la présidente de la Commission.

Pour affronter cet "adversaire", les Européens ont accordé leurs violons mardi, actant une fermeture des frontières extérieures. Lors d'une réunion par visioconférence, les chefs d'Etat et de gouvernement ont décidé d'interdire les voyages "non essentiels" vers l'UE, pour une durée initiale de 30 jours. Cette fermeture des frontières extérieures de l'UE, qui "va entrer en vigueur le plus rapidement possible", compte un certain nombre d'exceptions : ressortissants européens et leur famille, résidents de longue date, diplomates, personnel soignant, chercheurs, transfrontaliers... Les ressortissants britanniques, dont le pays a quitté l'UE le 31 janvier, sont une autre exception et ne sont pas concernés par la mesure.