VIDÉO - "Nous sommes à bout de forces" : l'appel à l'aide d'une urgentiste italienne

En Italie, les hôpitaux sont maintenant saturés et n’ont plus les moyens de répondre à toutes les urgences. Des médecins qui le répètent sur tous les tons et qu'il importe de prendre très au sérieux, y compris par les plus jeunes. Dans son service des maladies infectieuses de l'hôpital Savoia (Turin), Giovanni di Perria, sollicité par LCI, a des patients de 18 ans et 22 ans en soins intensifs. "Il faut que les gens comprennent qu’ils doivent rester à la maison", souligne-t-il. "C’est une période très particulière, peut-être la pire période depuis la Seconde Guerre mondiale."

Avec plus de 10.000 cas détectés et au moins 631 décès liés au virus, l'Italie demeure à ce jour le deuxième foyer d'épidémie au monde, derrière la Chine.