La présidentielle américaine totalement bouleversée par la contamination de Trump au Covid-19

Donald Trump positif au Covid-19. La nouvelle est tombée la nuit dernière, faisant office d'un véritable coup de massue aux Etats-Unis. Le chef de la première puissance mondiale, candidat à sa propre réélection, est infecté par le virus. Pour mieux comprendre l'impact et les conséquences d'une telle nouvelle, notamment sur l'élection présidentielle du 3 novembre prochain, LCI s'est entretenu avec la journaliste franco-américaine Laurence Haïm.

LCI : Dans quelle mesure la positivité au coronavirus de Donald Trump peut-elle affecter la campagne présidentielle ?

Laurence Haïm : Pour le moment la campagne est complètement perturbée. On ne sait pas ce qu’il va se passer. Le deuxième débat n’aura sans doute pas lieu, sauf si Donald Trump décide de le faire virtuellement. Le Président et son épouse se mettent en isolement. Ils quittent la Maison Blanche ce vendredi, à 14h30, pour aller dans un hôtel. Trump continue d’assumer ses fonctions de président mais il va annuler tous ses événements, à commencer par son meeting en Floride. Il n’y a plus de campagne. Pour la première fois dans l’histoire d’une élection présidentielle américaine, un président est en quarantaine.

Comment va réagir l'opposition ? Un certain statut quo va t-il s'installer ?

Personne ne sait comment cela va se dérouler, on ne va pas spéculer. Dans cette élection imprévisible, il faut vraiment s’en tenir aux faits. Mon sentiment ? L’Amérique va être très patriotique comme dans tous les moments importants du pays. Tout le monde va appeler au bon rétablissement du président des USA parce que la fonction présidentielle compte plus dans le pays que la personne. Pour le moment, tous les opposants sont sur les réseaux sociaux en train de dire "God bless America" (Dieu bénisse l’Amériqu, ndlr.e). La suite est relativement imprévisible. Dans cette campagne, tous les jours, il se passe quelque chose. Il s'agit de l’élection présidentielle la plus imprévisible de l’histoire américaine.