Coronavirus : à New York, le quartier de Corona parmi les plus touchés

Près de 50.000 personnes testées positives, 1.562 décès : New York est plus que jamais l'épicentre de la pandémie aux Etats-Unis. Une pandémie qui se propage différemment selon les quartiers de la ville, à en croire des données publiées mercredi par la mairie. Celle-ci montre de fortes disparités entre les quartiers les plus aisés et ceux nettement défavorisés. Le plus touché ? Celui de… Corona, dans le Queens.

Dans cette partie du Queens, 9 personnes sur 1.000 sont atteintes du virus, contre 5 sur 1.000 dans toute la ville et 2 sur 1.000 dans certains quartiers aisés du sud de Manhattan. Au 31 mars, 947 cas avaient ainsi été recensés. D'après les derniers chiffres, le quartier de Corona est touché par une forte paupérisation : le salaire moyen annuel y est de 48.000 dollars par an, alors que le salaire médian de New York est de 60.000 dollars.