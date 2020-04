Coronavirus : pourquoi le torchon brûle entre la Chine et les Occidentaux

De Washington à Londres en passant par Paris. La Chine a essuyé jeudi une salve de critiques acerbes, mettant en cause sa gestion de l'épidémie. Une épidémie ayant des zones d'ombres et qui soulève des "questions difficiles", selon les Occidentaux. Montrée du doigt, Pékin a réagi, appelant à l'unité internationale. Le point sur une fronde diplomatique s'orchestrant en parallèle de la crise sanitaire et ses dizaines de milliers de morts.

Il a été rejoint dans la soirée par Emmanuel Macron, le président français profitant d'une interview au Financial Times pour tirer à boulets rouges sur Pékin. "N'ayons pas une espèce de naïveté qui consiste à dire que (la gestion de l'épidémie par la Chine, NDLR) c'est beaucoup plus fort. On ne sait pas. Et même, il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas", a estimé celui qui était interrogé sur le fait de savoir si les régimes autoritaires étaient mieux à même de gérer ces crises.

Emmanuel Macron a souligné, a précisé l'Elysée jeudi soir, que dans les démocraties, qui garantissent la liberté d’information et d’expression, la gestion de la crise était transparente et faisait l’objet de débats, contrairement aux régimes où l’information et l’expression sont contrôlées. Le chef de l'Etat estime qu'il est "faux de dire que les démocraties gèrent moins bien la crise car la transparence, la circulation libre de l’information sont au contraire un atout considérable pour être plus efficaces", a ajouté la présidence de la République.