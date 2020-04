En Équateur, la ville de Guayaquil totalement dépassée par l’épidémie de Covid-19

C’est une véritable catastrophe qui se joue dans la ville équatorienne de Guayaquil et dans ses maisons, à l’abri des regards. Dimanche 12 avril, les autorités ont annoncé la découverte de près de 800 cadavres dans des habitations, mais aussi dans des rues, enveloppés dans du plastique noir. Depuis le début de l’épidémie due au coronavirus, l’Équateur, petit pays de de 17,5 millions d’habitants, dénombre près de 7.500 cas, dont au moins 333 morts confirmés dimanche 12 avril. Et la province de Guayas, dont Guayaquil est le chef-lieu, concentre 73 % des cas recensés.

C’est pourquoi les services funéraires de la ville ne peuvent gérer la prise en charge des cadavres. Les morgues, elles, sont déjà pleines et des prisonniers ont été chargés il y a quelques jours de construire des cercueils en carton pour pallier le manque de places. Les services de santé, en manque de fonds et de personnel, semblent ne plus rien gérer du tout. Les hôpitaux ne peuvent plus accueillir de malades et des soignants contaminés à leur tour ne peuvent plus assurer la permanence.