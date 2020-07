"Bulle sociale" réduite, courses en solitaire... La Belgique durcit encore le ton face à la hausse des cas de Covid-19

En conséquence, le gouvernement a été forcé de prendre des mesures plus contraignantes à l’occasion d’un Conseil national de sécurité (CNS), présidé ce lundi par la Première ministre Sophie Wilmès. "Bulle sociale", télétravail et courses en solitaire, voici ce qu’il faut retenir des nouvelles consignes à l’intention de la population.

La bulle de contact ou encore "bulle sociale", c’est-à-dire le nombre de personnes que les Belges sont autorisés à voir sans respecter strictement la distanciation physique, passe de 15 à 5 personnes à partir du 29 juillet et ce pour quatre semaines. Détail important, ce chiffre est désormais fixé pour tout un foyer et non plus par personne. "Les enfants de moins de 12 ans ne comptent pas dans ces 5 personnes", a précisé Sophie Wilmès.

Les événements publics, eux, doivent réunir désormais 100 personnes maximum à l’intérieur et 200 à l’extérieur, avec le port du masque obligatoire. La cheffe du gouvernement a ainsi demandé aux autorités locales "de suivre scrupuleusement tous les événements et de les annuler en cas de risque". Les sorties de groupe sont quant à elles limitées à 10 personnes, à l’exception des activités sportives.