À Wuhan, les "archéologues" du virus tentent de revenir aux origines du Covid-19

Accueillie dans un nouvel hôtel de la ville, l’équipe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) composée de spécialistes en santé publique, virologues ou zoologues doit passer plusieurs semaines sur place, rythmées par des visites dans des hôpitaux, des laboratoires et des marchés, mais aussi des rencontres avec des scientifiques et des médecins.

"Revenons en arrière, suivons les preuves, suivons la science." Pour tenter de percer le mystère autour de l’apparition du SRAS-CoV-2, Michael Ryan, responsable des situations d’urgence sanitaire à l’OMS, ne voit qu’une solution : revenir à la source, là où tout a commencé. Alors que la pandémie a causé plus de 2 millions de morts dans le monde en un an, l’expert et 13 de ses collègues ont entamé vendredi 29 janvier leur enquête à Wuhan, après deux semaines passées en quarantaine.

Le but de leur mission consiste à remonter aux premiers malades du Covid-19 apparus à Wuhan, dont la majorité provient du marché de Huanan, et de comprendre comment ces derniers ont été infectés. "L’enquête de l’OMS vise à déterminer si le virus provient d’un laboratoire ou non", souligne Jean-François Saluzzo sollicité par LCI. Ce virologue à la retraite et ancien consultant pour l’OMS ne croit pas à un virus créé de toutes pièces : "On peut exclure que ce virus ait été synthétisé par des chercheurs. Personne ne s'amuse à créer un virus. Par contre, on ne peut pas exclure que suite à une contamination d'un technicien, le virus se soit répandu au sein du laboratoire".

Le virologue connait bien les enjeux attenants à la mission des experts puisque lui-même a été envoyé à Pékin par l’OMS en 2003, au moment où l’épidémie liée au SRAS-COV sévit en Asie. Ce coronavirus, apparu dans la province chinoise du Guangdong, provoque alors 774 décès dans une trentaine de pays entre 2002 et 2004. À l’époque, cinq experts sont diligentés par l’OMS pour une enquête de six jours sur le terrain, où ils sont reçus par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et l’équipe d’un laboratoire de recherche. "Les Chinois ont fait une vraie autocritique, se souvient Jean-François Saluzzo. Ils ont reconnu qu’ils n’avaient pas su se coordonner, qu’ils n’avaient pas assez investi dans la recherche de ces virus. Ils ont été extrêmement coopératifs." Avant d’ajouter, revenant en 2021 : "Peut-être que c’est différent avec Xi Jinping… Mais à moins qu’ils n’aient quelque chose à cacher, je ne vois pas pourquoi ils ne collaboreraient pas."