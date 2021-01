"Je me sens en pleine forme" : Bill Gates s'est fait vacciner contre le Covid-19

Très engagé sur le sujet du vaccin, Bill Gates a fièrement annoncé vendredi avoir reçu une première dose d'un vaccin contre le Covid-19. "L'un des bénéfices d'avoir 65 ans est que je suis éligible au vaccin contre le Covid-19. J'ai reçu ma première dose cette semaine, et je me sens en pleine forme", se réjouit le fondateur de Microsoft sur Twitter, en publiant une photo de l'acte médical qu'il a effectué dans l'État de Washington, où il réside.

Troisième fortune mondiale, Bill Gates a définitivement quitté le navire Microsoft en mars dernier, après s'en être détaché petit à petit. Il est depuis pleinement engagé au sein de la fondation "Bill and Melinda Gates", comme promoteur et financeur de la vaccination, notamment dans les pays pauvres. Après avoir dépensé des milliards de dollars pour servir sa cause, le philanthrope est désormais le plus puissant des acteurs privés de la santé mondiale. Depuis l'apparition du Covid-19, il travaille avec l’OMS, dont il est le premier contributeur privé, les groupes pharmaceutiques et plusieurs ONG pour tenter d'éradiquer le virus.

Cible des complotistes, il est régulièrement accusé d'avoir lancé la pandémie. À l'origine de ces soupçons, une vidéo datant de 2015, vue désormais plus de 28 millions fois sur YouTube, dans laquelle le cofondateur de Microsoft avance que le plus grand risque pour l'humanité n'est pas une guerre nucléaire mais bien... un "virus hautement contagieux". Une parole prophétique devenu dès lors une sorte de preuve incontestable pour les complotistes de la participation de l'un des hommes les plus riches au monde à la pandémie.