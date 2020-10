La Belgique serre à son tour la vis face à la reprise de l'épidémie de Covid-19

La Belgique n'échappe pas non plus au tour de vis. Le gouvernement belge a annoncé mardi 6 octobre de nouvelles restrictions sur la vie sociale et les rassemblements à compter de vendredi afin de lutter contre la propagation du coronavirus, notamment la fermeture des bars et cafés à 23 heures.

Dès vendredi et pour un mois, les cafés, bars et buvettes des clubs sportifs et associations fermeront à 23 heures car "c'est après que le taux de contamination devient élevé", selon Franl Vandenbroucke, ministre de la Santé. En revanche, rien ne change pour les horaires des restaurants. Par ailleurs chaque individu ne sera autorisé à voir, sans masque, qu'"un maximum de trois personnes" (hors membres du foyer), ce que les autorités belges ont appelé "la bulle des contacts rapprochés". Jusqu'à présent une "bulle" de cinq personnes était permise.

Mais les nouvelles restrictions concernent aussi le nombre de convives autour de la même table, en extérieur comme en intérieur: ça sera quatre maximum (hors membres du foyer). Idem pour les rassemblements festifs et dîners à la maison. Chaque foyer ne pourra accueillir qu'un maximum de quatre invités.