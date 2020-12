Seul continent jusqu'ici épargné, un foyer de Covid-19 a été détecté en Antarctique

Alors que 76,7 millions de cas de coronavirus ont été détectés dans plus de 200 pays à travers le monde, un territoire froid et reculé faisait figure d'exception : l'Antarctique. Ce n'est désormais plus le cas. Un foyer vient d'être découvert sur une base militaire, a annoncé lundi l'armée chilienne.

Et pourtant des mesures sanitaires drastiques avaient été mises en place avec l'interdiction des voyages touristiques. Par ailleurs, tous les personnels non indispensables avaient été évacués au début de la pandémie et il avait été décidé d'interdire tout contact entre les personnels de la quarantaine de bases militaires et scientifiques internationales installées sur place.

Alors comment le virus a-t-il pu passer à travers les mailles du filet ? Selon le communiqué de l'armée, la contagion remonterait à la récente visite à la base du navire de la marine chilienne "Sargento Aldea", qui a effectué des manoeuvres de soutien logistique entre le 27 novembre et le 10 décembre.