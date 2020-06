La flambée des cas de Covid-19 dans le sud des États-Unis est un "problème grave", selon le Dr Anthony Fauci

"Nous avons un problème grave dans certaines zones", a déclaré le docteur Fauci, l'expert le plus écouté du gouvernement américain sur la pandémie, lors d'une conférence de presse de la cellule de crise sur le coronavirus de la Maison Blanche. Il a appelé les jeunes en particulier à la responsabilité individuelle, soulignant qu'ils vivaient dans une société "interconnectée": "Si vous êtes infectés, vous infecterez quelqu'un d'autre, qui infectera quelqu'un d'autre". Avant de préciser : "Et à la fin, vous contaminerez quelqu'un de vulnérable, cela peut être une grand-mère, un grand-père, un oncle en chimiothérapie ou en radiothérapie, ou un enfant atteint de leucémie".

L'inquiétude grandit au fil des heures aux Etats-Unis. De nombreux Etats du sud du pays recensent de plus en plus de cas de coronavirus, notamment le Texas ou la Floride. Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, l'a reconnu ce vendredi : il s'agit d'un "problème grave."

Lors de la même conférence de presse, peu auparavant, le vice-président Mike Pence a tenté de rassurer les Américains sur la situation actuelle, assurant qu'elle n'avait rien à voir avec le début de la pandémie dans le Nord-Est du pays en mars et avril. "Environ la moitié des nouveaux cas sont des Américains de moins de 35 ans, ce qui est une information encourageante", a déclaré Mike Pence. Il a appelé les jeunes Américains à suivre les consignes de distanciation physique et d'hygiène, mais il n'a pas cité le port du masque.

Plus tard, il a défendu l'organisation de meetings de campagne par le président Donald Trump, au nom de la "liberté d'expression". Pour combien de temps ? Avec près de 330 millions d'habitants, les Etats-Unis affichent le pire bilan du monde en valeur absolue : plus de 120.000 morts et près de 2,4 millions de cas détectés. Un bilan qui risque de grossir, car près de la moitié des 50 Etats américains ont connu une augmentation du nombre de cas au cours des deux dernières semaines. Et certains, comme le Texas, la Floride et la Californie, affichent désormais des records quotidiens dans le nombre de cas recensés.