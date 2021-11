Pays-Bas : la flambée des cas de Covid-19 force le gouvernement à imposer de nouvelles restrictions

Le port du masque sera de nouveau obligatoire dans des établissements fermés publics, comme les magasins, mais aussi pour les professions de contact, comme les coiffeurs et les masseurs. Les travailleurs du sexe en seront en revanche exemptés. Jusque-là, le masque n'était de rigueur que dans les transports en commun et dans le taxi.

Le gouvernement a également réintroduit la règle de distanciation sociale d'un mètre et demi et l'obligation de présenter le pass sanitaire va être étendue à des endroits comme les musées et les terrasses des restaurants. Depuis le 25 septembre, le pass sanitaire était déjà indispensable pour entrer dans les bars, les restaurants et les festivals pour les personnes de plus de 13 ans. La Haye va par ailleurs introduire une loi permettant aux employeurs de demander la présentation du pass sanitaire à leur personnel.