Pilule anti-Covid : les États-Unis commandent 10 millions de traitements à Pfizer

Ce traitement antiviral très attendu, car il peut facilement être pris chez soi, sera commercialisé sous le nom de Paxlovid. Selon l'entreprise pharmaceutique, il a démontré une efficacité de 89% contre les hospitalisations et décès lorsqu'il est pris dans les trois jours suivant l'apparition des symptômes, lors d'essais cliniques menés sur des personnes présentant un haut risque de développer un cas grave de Covid-19.

Les antiviraux agissent en diminuant la capacité d'un virus à se répliquer, freinant ainsi la maladie. Ils représentent un complément clé aux vaccins pour protéger du Covid-19. "Se faire vacciner reste l'action la plus importante que l'on puisse prendre pour se protéger et protéger les autres et mettre fin à cette pandémie", a souligné le ministre américain de la Santé Xavier Becerra dans un communiqué séparé. "Mais pour les personnes qui tombent malades et qui risquent de graves conséquences, avoir des pilules qu'elles puissent prendre pour éviter d'aller à l'hôpital pourrait être une bouée de sauvetage", a-t-il ajouté.