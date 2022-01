République Tchèque : une chanteuse meurt du Covid-19 après l'avoir volontairement contracté Facebook

DÉCÈS - Hana Horka, une chanteuse tchèque de 57 ans, refusait de se faire vacciner. Elle est morte après avoir volontairement attrapé le Covid-19. Son fils dénonce par voie de presse les anti-vaccins locaux.

Opposée au vaccin anti-Covid, Hana Horka, chanteuse tchèque du groupe de folk tchèque Asonance, est morte dimanche à l'âge de 57 ans après avoir délibérément contracté le virus afin d'obtenir son pass sanitaire, a annoncé sa famille.

Interrogé lundi sur la radio publique iRozhlas.cz, le fils de la chanteuse, Jan Rek, a expliqué que, contrairement à son père et lui, sa mère avait refusé de se faire vacciner et s'était volontairement exposée à la maladie. "Elle a décidé de vivre normalement avec nous et préféré attraper la maladie plutôt que de se faire vacciner", a-t-il précisé.

Les anti-vaccins ont "du sang sur les mains"

Deux jours avant son décès, Hana Horka avait écrit sur les réseaux sociaux : "J’ai survécu… ça a été haut en couleurs. Donc maintenant il va y avoir théâtre, sauna, concert, sauna… et un voyage urgent à la mer". En République tchèque, la preuve d’un vaccin ou de la sortie récente du Covid est nécessaire dans tous les lieux culturels et sportifs, ainsi que dans les bars et restaurants. Jan Rek a accusé les figures locales de la mouvance anti-vaccin d'avoir convaincu sa mère de ne pas se faire vacciner et d'avoir ainsi "du sang sur les mains".

"Je sais exactement qui a forgé son opinion (…) Je suis triste qu’elle ait davantage cru des étrangers que sa propre famille. Ce n’était pas que de la désinformation totale, mais aussi des avis sur l’immunité naturelle et les anticorps créés en attrapant la maladie", a regretté le fils de la chanteuse.

La République tchèque, où l'épidémie a fait des ravages, est confrontée actuellement à une nouvelle vague épidémique. Ce lundi, plus de 20.000 nouveaux cas positifs ont été dépistés. Au total, le pays de l'Est compte plus de 36.000 morts dues au Covid-19 depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres de Our World in Data.

La rédaction de LCI avec AFP

