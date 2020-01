Coronavirus : pourquoi le taux de mortalité annoncé doit être considéré avec prudence

"Cependant, le nombre de cas déclarés inclut des individus qui viennent tout juste de contracter la maladie et parmi eux, un certain nombre risquent de décéder. On pourrait donc s'attendre à un taux de mortalité un peu plus élevé que les chiffres avancés actuellement", concède Jean Dubuisson. "D'un autre côté, on ne peut pas exclure la présence de cas asymptomatiques ou peu symptomatiques qui ne seraient pas détectés. Si tel était le cas, on pourrait revoir à la baisse le taux de mortalité". Seule solution pour avoir plus de précision : attendre.

Attendre le pic de l'épidémie, lorsque le nombre de cas de contamination cessera de croître. Lorsque les scientifiques auront des données stables, il leur suffira de comparer le nombre de morts au nombre de guéris "pour calculer de façon plus précise le taux de mortalité", précise Jean Dubuisson. A ce moment-là, attendu dans quelques semaines voire quelques mois, le chiffre pourrait grandement évoluer.