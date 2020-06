Coronavirus : pourquoi les Etats-Unis doutent des chiffres de la Chine

Officiellement, 158 cas ont été recensés depuis la semaine dernière dans la capitale chinoise qui compte 21 millions d'habitants. Ces chiffres viennent grossir le bilan officiel, déjà lourd : celui-ci fait état de près de 83.300 cas dont plus de 4600 décès depuis que la maladie a été signalée à Wuhan fin 2019. Autant de chiffres en deçà de la réalité, estime ce vendredi Washington. "J'aimerais croire que leurs chiffres" sont "plus proches de la réalité que ce qu'on a constaté à Wuhan et dans d'autres zones de la Chine, mais cela reste à voir", a dit à des journalistes le secrétaire d'Etat américain adjoint pour l'Asie de l'Est, David Stilwell.

Le retour de l'épidémie en Chine est-il "sous contrôle" ? Malgré l'optimisme des autorités locales, les Etats-Unis ont de sérieux doutes. Et remettent en cause la "crédibilité" des chiffres avancés par Pékin, appelant à l'envoi sur place d'observateurs "neutres".

Le gouvernement de Donald Trump estime aussi que Pékin a dissimulé l'ampleur et la gravité initiale de l'épidémie, ce qui a facilité la propagation du virus. "Quand il s'agit de données, la crédibilité c'est important. Et une fois qu'on a perdu toute crédibilité, c'est très difficile de la retrouver", a estimé David Stilwell, citant des "évaluations très crédibles et non politisées émanant de publications scientifiques" selon lesquelles il serait tout simplement "impossible" que le bilan officiel chinois corresponde à la réalité alors qu'il pourrait être "dix fois" plus élevé.