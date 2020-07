Coronavirus : près de 10 millions d'enfants pourraient ne jamais retourner à l'école

Avant la pandémie, 258 millions d'enfants et adolescents se trouvent déjà en dehors du système éducatif dans le monde. Jusqu'à 1,6 milliard d'élèves ont dû quitter les cours (de l'école à l'université) à cause de la pandémie, selon le rapport . "Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une génération entière d'enfants aura vu son parcours scolaire bouleversé", souligne Save the Children.

L'association, qui appelle gouvernements et donateurs à agir face à cette "urgence éducative mondiale", estime que jusqu'à près de 9,7 millions d'élèves risquent de quitter les bancs de l'école pour toujours d'ici à la fin de l'année. Sans cela, les inégalités qui existent déjà "exploseront entre les riches et les pauvres, et entre les garçons et les filles", déclare-t-elle.