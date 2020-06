Coronavirus : foyer de l'épidémie au Portugal, Lisbonne resserre son confinement

"Certaines mesures s'appliqueront transversalement à toute la région métropolitaine de Lisbonne", a déclaré le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion avec les maires des cinq communes les plus concernées. "Le noyau du problème se situe dans 15 quartiers de ces communes", a-t-il toutefois ajouté en précisant que les nouvelles règles et leur application géographique seraient détaillées lors d'un conseil ministre extraordinaire avant la fin de la journée.

Retour en arrière pour le Portugal. Plusieurs mesures de confinement visant à freiner la propagation du coronavirus seront rétablies dès ce mardi dans la région de Lisbonne, afin de maîtriser les foyers de contagion, a annoncé lundi le Premier ministre portugais Antonio Costa. Parmi ces mesures figurent l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes, alors que la limite avait été relevée à 20 personnes dans l'ensemble du pays, et la fermeture des cafés et commerces dès 20 heures.

Selon les données officielles compilées par les médias locaux, le Portugal a enregistré entre le 21 mai et le 21 juin 9.221 nouveaux cas de Covid-19, dont 85% ont été détectés dans la région de Lisbonne et de la vallée du Tage. Environ la moitié des nouveaux cas ont été signalés dans les communes de Lisbonne, Sintra, Odivelas, Loures et Amadora. "La région de Lisbonne continue de concentrer notre attention et nos efforts", a déclaré le secrétaire d'Etat à la Santé, Antonio Lacerda Sales, alors que la capitale portugaise doit accueillir en août la dernière phase de la Ligue des champions de football. "Il s'agit de foyers et, comme pour les incendies, il faut y répondre avec les moyens nécessaires pour éviter leur propagation", a-t-il souligné.

Relativement épargné par la pandémie de coronavirus grâce à des mesures de confinement prises de façon relativement précoce (voir vidéo ci-dessous), le Portugal compte un total de 1.534 morts et 39.392 cas. Le nombre de personnes considérées guéries s'élève à 25.548. Toutefois, mi-juin, un mini-confinement de quelques jours avait eu lieu à Lisbonne, alors que 300 cas supplémentaires étaient détectés chaque jour, la majorité dans la région de la capitale portugaise, soit le seuil d'alerte.