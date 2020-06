Retour du Covid en Chine : comment sont contrôlés les voyageurs en provenance de Pékin ?

Tout le trafic aérien ne s'est pas stoppé malgré la crise sanitaire. Mais il est fortement diminué, notamment avec la Chine. Avant le coronavirus, 5.000 passagers par jour en moyenne voyageaient entre la France et la Chine, via une vingtaine de vols. Depuis le 1er mars, seuls peuvent venir en France les ressortissants français rapatriés. Pour les Chinois, il faut invoquer une raison impérieuse, comme une nécessité familiale par exemple. Concernant les lignes aériennes, les compagnies chinoises n'ont désormais droit qu'à trois vols internationaux par semaine. De son côté, Air France n'effectue depuis début mars que des vols de fret, comme l'approvisionnement en masques de protection.

Pour les personnes en provenance de Chine, une autorisation de voyager ne suffit pas pour quitter le territoire chinois. Il faut passer un test PCR ( avec un écouvillon dans le nez) 48 heures avant le vol et faire régulièrement contrôler sa température par des agents d'aéroport ou des personnels navigants. "Quand j'ai pris un avion pour aller de Canton à Xiamen, une petite ville à côté, on a encore eu des prises de température, on doit montrer un test. Quand j'ai pris l'avion pour Amsterdam, on m'a redemandé deux tests. Cinq prises de températures encore dans l'avion, puis plus rien arrivé en Europe", raconte à TF1 Sébastien Levitre.