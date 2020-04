L'université d'Oxford lance des essais cliniques pour un vaccin contre le Covid-19

Depuis plusieurs mois, les chercheurs du monde entier sont sur le pied de guerre pour trouver un vaccin contre le Covid-19, qui a fait plus de 187 000 morts depuis le début de l'épidémie fin décembre. Ce jeudi, l'université d'Oxford a lancé des essais cliniques sur l'homme pour un vaccin contre le Covid-19, avec des essais effectués sur deux personnes figurant parmi les plus de 800 volontaires recrutés selon la BBC, 1 112 selon l'AFP. De tels essais ont déjà commencé en Chine et aux Etats-Unis et doivent débuter à la fin du mois en Allemagne, où l'autorité fédérale chargée des vaccins a donné mercredi son feu vert.

La moitié des volontaires recevra une dose du potentiel vaccin contre le Covid-19 quand l'autre moitié se verra injecter un vaccin témoin qui protège contre la méningite mais pas contre le Covid-19, sans qu'on ne leur dise lequel des deux vaccins ils ont reçu. L'une des deux volontaires, Elisa Granato, a réagi à ce test auprès de la BBC : "Je suis une scientifique, donc je voulais essayer de soutenir le processus scientifique autant que possible."