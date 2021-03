Aucun décès du Covid-19 en 24 heures à Londres, une première depuis six mois

Outre le cas londonien, l'espoir revient dans le Royaume-Uni tout entier qui a enregistré dimanche son plus faible nombre de nouveaux cas depuis six mois. Après la réouverture des écoles le 8 mars dernier, les Britanniques ont ainsi pu entamer lundi une nouvelle étape de sortie du confinement mis en place en janvier pour stopper les contaminations au Covid-19 et ses variants. Ce 29 mars, l'obligation de "rester chez soi" a donc été officiellement levée, même s'il est toujours conseillé de préférer le télétravail et d'éviter les transports en commun.

Si le "zéro Covid" est fortement lié au confinement très strict, la baisse du nombre de cas et de morts quotidiens est aussi en partie liée à la course à la vaccination dans laquelle s’est lancé en décembre le pays le plus endeuillé d’Europe par la pandémie. Et notamment aux injections d’Oxford/AstraZeneca et de Pfizer/BioNTech. Ce dimanche, le service de santé britannique a atteint la barre des 30 millions de premières doses administrées, soit presque 60% de la population adulte.