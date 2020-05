Coronavirus : Ryanair supprime 3000 emplois pour "survivre" à la crise du transport aérien

Comme ses concurrents en Europe, le groupe irlandais est frappé par la paralysie du transport aérien en pleine pandémie, qui prive les compagnies de recettes alors que leurs coûts fixes restent énormes. Ryanair prévoit d'opérer seulement 1% de ses vols en avril, mai et juin, soit 150.000 passagers sur la période, contre 42,4 millions attendus sans la pandémie. La compagnie estime que ses vols seront à l'arrêt jusqu'au mois de juillet au moins et qu'il faudra attendre l'été 2022 pour un retour à la normale. Le groupe s'attend même à une perte nette de 100 millions d'euros pour le premier trimestre (avril à juin).

En plus de ces suppressions d'emplois, le PDG de Ryanair a indiqué qu'une partie des salariés serait contrainte de prendre des congés sans solde et que d'autres verront une réduction de 20% de leurs salaires. Michael O'Leary avait déjà baissé de 50% son salaire pour avril et mai, et va désormais étendre cette mesure pour le reste de l'exercice annuel, soit jusqu'à mars 2021 Le syndicat britannique Unite a demandé à l'entreprise de renoncer à ces suppressions d'emplois, estimant qu'elle dispose de "réserves de trésorerie importantes" et qu'elle est "mieux armée que d'autres compagnies" pour affronter la crise.

Le groupe dénonce pour sa part les aides fournies par les gouvernements à nombre de ses concurrents en Europe. En France, c'est le cas de la compagnie Air France. Le patron de Ryanair estime que ces aides fausseront la concurrence pour plusieurs années et va les contester devant les tribunaux européens. La reprise s'annonce très progressive et si EasyJet a évoqué la possibilité de laisser les sièges médians vides au début, Michael O'Leary lui s'y oppose fermement.