À San Diego, les singes du zoo sont aussi vaccinés contre le Covid-19

C'est une première mondiale. Neufs grands singes pensionnaires du zoo de San Diego sont devenus les premiers primates non-humains à recevoir une injection contre le Covid-19, grâce à un vaccin conçu spécifiquement pour les animaux. Chaque animal, quatre orangs-outans et cinq bonobos, a reçu deux doses d'un vaccin expérimental originellement développé pour les chats et les chiens. Ils n'ont pas souffert d'effets secondaires et se portent bien, a annoncé Darla Davis, la porte-parole du zoo.

Début janvier, plusieurs gorilles de ce zoo du sud de la Californie, l'un des plus grands au monde, avaient été testés positifs et placés en quarantaine après avoir manifesté des symptômes. Il s'agissait du premier cas connu de transmission naturelle du virus à des grands singes. Ils se sont rétablis depuis lors et ont donc reçu le vaccin développé par la firme spécialisée Zoetis.