Trace de Covid-19 : la Chine ordonne la désinfection du courrier en provenance de l'international

Selon la ville de Pékin, un premier cas du très contagieux variant Omicron a été relevé chez une personne qui avait reçu une lettre du Canada, sur laquelle des traces du virus ont été découvertes.

En conséquence, le courrier intérieur devra dorénavant trié à part, afin d'éviter tout risque de contamination provenant des envois internationaux et les services postaux ont reçu l'ordre de désinfecter "dès que possible" lettres et colis en provenance de l'étranger. Les employés en contact avec ces objets sont en outre invités à recevoir une dose de rappel de vaccin anti-Covid. Les citoyens sont quant à eux appelés à réduire leurs commandes "de pays et régions comportant un risque élevé de Covid", a annoncé la Poste dans un avis.

Alors que l'origine du coronavirus n'a pas été déterminée, la Chine penche pour la théorie selon laquelle la maladie aurait pu être introduite depuis l'étranger, notamment via des aliments surgelés. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dit douter d'une telle éventualité.