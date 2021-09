Un des fils de Jair Bolsonaro positif au Covid après l'Assemblée générale de l'ONU à New York

C'est le troisième cas de contamination de la délégation brésilienne à l'Assemblée générale de l'ONU. Après un diplomate et le ministre de la Santé, c'est au tour du fils du président brésilien, le député Eduardo Bolsonaro, d'annoncer avoir été testé positif au Covid-19, ce vendredi 24 septembre.

Le parlementaire de 37 ans a déclaré sur Twitter avoir été contaminé, assurant cependant : "je me sens bien et j'ai commencé un traitement". S'il n'a pas questionné l'efficacité du vaccin, le député a remis en cause l'exigence du pass sanitaire, en vigueur à New York et qui commence également à être instauré dans certaines villes du Brésil, comme Rio de Janeiro ou Sao Paulo.