Un deuxième porte-avions américain touché par le Covid-19, son commandant lance un SOS

À bord, il est en effet où impossible de suivre les directives officielles pour les quarantaines et la distanciation sociale. Citant "l'espace limité inhérent" à un navire de guerre transportant plus de 4.000 membres d'équipage, le commandant souligne dans cette lettre, citée par le journal américain, que "la propagation de la maladie se poursuit et elle accélère". "Retirer la majorité du personnel d'un porte-avions nucléaire américain déployé et les isoler pendant deux semaines peut sembler une mesure extraordinaire" mais "c'est un risque nécessaire", écrit le capitaine Brett Crozier. "Garder plus de 4.000 jeunes hommes et femmes à bord du Theodore Roosevelt est un risque inutile et brise la confiance des marins qui nous sont confiés".

L'US Navy n'a pas confirmé la teneur de cette lettre mais a confirmé que le commandant du Theodore Roosevelt avait "alerté dimanche l'US Pacific Fleet de ses difficultés à isoler le virus". Il a "demandé à mettre à l'abri davantage de membres d'équipage dans des installations permettant une meilleure séparation", a indiqué un responsable de l'US Navy ayant requis l'anonymat. "La direction de la Navy va prendre rapidement toutes les mesures pour assurer la santé et la sécurité de l'équipage de l'USS Theodore Roosevelt et cherche des solutions pour répondre aux inquiétudes de son commandant".