CARTE - Covid-19 : plus de 416.000 morts aux États-Unis

Les États-Unis ne s'en sortent toujours pas. Joe Biden est officiellement devenu président des Etats-Unis et hérite d'une situation sanitaire et tente de retourner la situation avec une série de décrets. Le pays n'en reste pas moins le plus atteint par la pandémie depuis des mois. Dimanche 24 janvier 2021, 416.683 décès et 24.987.219 cas positifs confirmés sont décomptés par l'université Johns Hopkins - qui fait référence.

Comme le montre la carte ci-dessous, plusieurs comtés sont particulièrement touchés par le virus, à l'instar de celui de Los Angeles (1.065.505 cas confirmés, 15.184 morts) en Californie, de Cook, à proximité de Chicago, dans l'Illinois (443.600 cas, 9.227 morts) ou de Maricopa (444.431 cas, 6.891 morts) dans l'Arizona.