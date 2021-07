Vaccin contre le Covid-19 : l'OMS s'oppose à une potentielle troisième dose, pas une "priorité"

"Actuellement, les données nous montrent que la vaccination offre une immunité durable contre le Covid-19 grave et mortel. Désormais, la priorité doit être de vacciner ceux qui n'ont reçu aucune dose et protection", affirme le dirigeant. "Moderna et Pfizer ne devraient pas donner la priorité à l'approvisionnement de doses en tant que boosters d'immunité dans les pays où la couverture vaccinale est relativement élevée", martèle-t-il. "Nous avons besoin qu'ils mettent tout en œuvre pour acheminer l'approvisionnement vers Covax, l'Africa Vaccine Acquisition Task Team et les pays aux revenus faibles et moyens".