Italie : le masque sanitaire de nouveau obligatoire à l'extérieur

"C'est une phase pas simple", a reconnu le ministre de la Santé italien, Roberto Speranza, à l'issue d'un Conseil des ministres. Face à une flambée des contaminations, dont au moins 28% seraient dues au variant Omicron, le gouvernement italien s'est résolu à de nouvelles restrictions, qui pourraient "créer une protection plus forte pour notre population et notre système sanitaire". En tête de celles-ci, un prochain renforcement du port du masque, dont le modèle chirurgical sera obligatoire à l'extérieur, le modèle FFP2 l'étant pour se rendre au cinéma, au théâtre, aux événements sportifs ou dans les transports publics.

Outre l'obligation de port du masque, les fêtes et événements prévoyant la participation de nombreuses personnes sont interdits jusqu'à fin janvier, même à l'extérieur, annulant de fait tous les concerts qui se tiennent généralement en Italie pour le Nouvel An. Les clubs et discothèques resteront également fermés jusqu'au 31 janvier prochain. Le gouvernement a aussi décidé de réduire la durée du pass sanitaire de neuf à six mois, et de diminuer encore le délai pour recevoir la dose de rappel, passée rapidement de six à quatre mois.