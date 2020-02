Coronavirus : le tournage de "Mission Impossible 7" interrompu en Italie

Venise attendra Tom Cruise. Le tournage de "Mission Impossible 7", qui devait avoir lieu pendant trois semaines dans la cité italienne, n'aura pas lieu pour le moment. En effet, en raison de l'épidémie de coronavirus qui touche actuellement le nord de l'Italie, le studio Paramount a préféré ne pas mettre en danger sa vedette Tom Cruise ainsi que toutes les équipes de tournage.

"Par souci de prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de nos équipes, et avec les efforts des autorités locales vénitiennes pour arrêter tout regroupement de personnes face à la menace du coronavirus, nous modifions le programme de production pour nos trois semaines de tournage à Venise", a indiqué un porte-parole de Paramount Pictures dans une déclaration transmise à nos confrères de l'AFP, confirmant des informations des sites spécialisés The Wrap et People.