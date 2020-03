Coronavirus : vers une pénurie mondiale de préservatifs ?

Une pénurie mondiale de préservatifs se profile, a déclaré le plus grand producteur mondial. Dans la très conservatrice Malaisie, cette petite entreprise familiale de caoutchouc devenue le numéro un mondial des préservatifs, n'a pas produit un seul préservatif dans ses trois usines malaisiennes depuis plus d'une semaine en raison d'un blocage imposé par le gouvernement pour stopper la propagation du virus.

Vendredi, l'entreprise a été autorisée à reprendre la production, mais avec seulement 50% de ses effectifs, en vertu d'une dérogation spéciale pour les industries critiques : "Il faudra du temps pour relancer les usines et nous aurons du mal à répondre à la demande en fonctionnant à “la moitié de sa capacité", a déclaré le PDG de l'entreprise Goh Miah Kiat à The Guardian. "Nous allons vers une pénurie mondiale de préservatifs partout, ce sera effrayant", poursuit-il. "Je suis inquiet pour beaucoup de programmes humanitaires. En Afrique, la pénurie pourrait durer des mois."

Selon le quotidien, le risque de pénurie de préservatifs est d’autant plus important que les autres grands pays producteurs sont la Chine, “où le nouveau coronavirus est apparu et a entraîné de nombreuses fermetures d’usines”, et l’Inde et la Thaïlande, “où le nombre de contaminations est en augmentation”.

En Malaisie, le confinement devrait rester en vigueur au moins jusqu'au 14 avril.