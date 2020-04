Coronavirus : avec son déambulateur et du haut de ses 99 ans, "Captain Tom" récolte plus de 20 millions d'euros

Pour les militaires venus l'honorer comme un frère d'armes, Tom Moore est un héros. Âgé de 99 ans, ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale a réussi un authentique exploit. Il a marché sur 2,5 kilomètres dans son jardin avant son 100e anniversaire, Cet ancien soldat britannique est devenu un véritable "héros" dans son pays après avoir collecté plus de 20 millions de livres pour les soignants en parcourant à l'aide de son déambulateur 100 longueurs de son jardin.

Au moment où le pays compte près de 15.000 morts du Covid-19, l'histoire de ce vétéran de la Seconde guerre mondiale, qui a servi en Inde puis en Birmanie, a mis du baume au coeur des Britanniques. Tom Moore s'était fixé comme objectif de marcher 100 longueurs de 25 mètres de son jardin du Bedfordshire, dans le centre de l'Angleterre, avant de fêter son centième anniversaire le 30 avril. Il comptait lever 1.000 livres sterling pour des associations de soutien aux employés du service public de santé, le National Health Service (NHS), les volontaires venus les aider et les patients.

Mais la générosité du public a dépassé toutes ses attentes, grimpant en flèche et dépassant vendredi soir les 20 millions de livres, soit 23 millions d'euros ! Jeudi, après avoir bouclé son exploit, cet ingénieur de formation a déclaré : "Je me sens bien et j'espère que vous allez tous bien. C'est une incroyable somme d'argent". Sa fille Hannah, également sur la BBC, que l'ancien combattant comptait "continuer de marcher tant que les gens pensent que ca vaut le coup d'investir" dans cette cause.