VIDÉO - "On va tous mourir un jour, alors autant finir en beauté !" : inconscients, ces étudiants continuent de fêter le spring break

Alors que l’épidémie de coronavirus progresse, à travers le monde, et que des millions de gens se retrouvent confinés chez eux, certains ne l’entendent pas de cette oreille. C’est le cas de milliers d’étudiants américains, bien décidés à ne pas se passer de leur traditionnel "spring break" annuel, souvent synonyme d'alcool, de fêtes et de sexe. La preuve en images à Miami, où des médias américains ont recueilli des témoignages hallucinants de jeunes qui ne semblent pas mesurer la gravité de la situation ( voir la vidéo ci-dessus ).

"Ce virus n'est pas si grave", déclare ainsi face caméra un étudiant, qui déplore que les cafés, bars et discothèques soient fermés à cause de l'épidémie. "C'est n'importe quoi", renchérit une jeune femme, "ca prend trop de proportions !". Malgré les consignes, les jeunes se rassemblent, comme le confirme cette étudiante de 21 ans : "Nous avons rencontré des gens dans notre petit airbnb, donc nous traînons avec eux et essayons de nous soûler". Et une dernière de conclure, hilare : "Pour moi, on va tous mourir un jour , alors, autant finir en beauté !"