"Voyez avec votre compagnie aérienne" : une Française bloquée au Cameroun se sent "snobée"

"Nous sommes bloqués, sans informations, sans interlocuteur", résume la jeune femme qui n'arrive pas non plus à contacter sa compagnie aérienne et regrette un certain "snobisme". Une situation qu'elle trouve totalement "aberrante". Elle aimerait "au moins" avoir un message clair des autorités, afin de la faire "patienter". "Là, on sort de nos gonds." Car si elle a "encore le moral", consciente de bénéficier d'un certain "confort", le temps se fait long. D'autant plus qu'elle était en mission professionnelle et n'a donc aucune activité en dehors de son hôtel. "Je suis un petit peu en mode confinement".

Pourtant, Christophe Guilhou, l'ambassadeur de France au Cameroun, l'assure : "Nous agissons pour que les Français de passage puissent rentrer à Paris." Sur Twitter, il conseille ainsi de contacter une "cellule téléphonique" dédiée. C'est bien ce que fait Laura. D'ailleurs ses journées "se résument à ça".