Corps démembrés, seaux remplis de têtes, de bras ou de jambes... La découverte morbide du FBI dans un laboratoire

A la suite de la perquisition du FBI, le propriétaire du centre Stephen Gore a été jugé et condamné à un an de prison ferme et quatre ans avec sursis. Cependant, un nouveau procès devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Stephen Gore pourrait avoir à répondre d’accusations de négligence et manipulation de restes corporels.





Sollicité par Newsweek, Trop Harp, qui avait légué les corps de sa mère et de sa grand-mère au centre, a qualifié cette affaire d’"histoire d’horreur". Ce dernier s’est porté partie civile au prochain procès de Stephen Gore.