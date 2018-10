Corse : collision en haute mer

L'image de deux bateaux encastrés l'un dans l'autre est étonnante. D'ailleurs, les enquêteurs cherchent encore le pourquoi d'un tel accident. En effet, un navire tunisien a percuté de plein fouet un porte-conteneurs chypriote. La collision a eu lieu ce dimanche 7 octobre 2018 à trente kilomètres des côtes corses. L'enjeu est désormais d'empêcher toute pollution. Et pour cause, une nappe de carburant de près de quatre kilomètres de long et cent mètres de large s'échappe du bateau chypriote.



