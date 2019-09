Costa Rica : amoureux de la France

JT 20H - Ils sont à 8 000 km de nous et ils aiment passionnément l'Hexagone. Au Costa Rica, le français est la deuxième langue enseignée à l'école. Notre gastronomie et nos fromages ont une cote dont vous n'imaginez sans doute pas.

Depuis plus de deux cents ans, l'affluence française est très importante au Costa Rica. Que ce soit dans le droit, dans la culture, mais aussi dans la gastronomie. Ces dernières années, les relations franco-costariciennes se sont renforcées, dans l'éducation et la protection de l'environnement. Ce pays est également le premier partenaire commercial de l'Hexagone en Amérique centrale.



