Costa Rica : le variant sud-africain détecté sur un touriste français

Les autorités du Costa Rica ont annoncé mardi la détection du variant sud-africain sur un Français faisant partie d'un groupe de 20 touristes déclarés positifs au Covid-19 lors de leur séjour dans le petit pays d'Amérique centrale. Âgé de 65 ans et arrivé au Costa Rica le 16 janvier dernier avec un groupe de ses compatriotes, ce Français présentait des symptômes du Covid-19 le 31 janvier, a précisé le ministère costaricien de la Santé dans un communiqué.

Au total, 20 de ces touristes ont été testés positifs et six d'entre eux ont dû être hospitalisés. Seize ont guéri du virus et pu rentrer en France, mais quatre sont toujours hospitalisés au Costa Rica. Selon l'OMS, le variant sud-africain du coronavirus n'est pas plus grave que le virus originel, mais certaines études suggèrent qu'il est plus contagieux et résistant à certains vaccins. Le premier cas de contamination au variant sud-africain en France a été détecté le 31 décembre dernier.