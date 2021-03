Coup d'État en Birmanie : Aung San Suu Kyi comparaît ce lundi devant la justice

Aung San Suu Kyi, assignée à résidence dans la capitale Naypyidaw depuis son arrestation, était déjà poursuivie pour avoir importé illégalement des talkies-walkies et pour ne pas avoir respecté des restrictions liées au coronavirus. Son procès intervient dans un contexte de tensions dans le pays, après près d'un mois de mobilisation pro-démocratie et de manifestations quotidiennes.

L'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, tenue au secret par la junte depuis son arrestation le 1er février, comparaît ce lundi devant la justice birmane. L'audience a débuté et ma cliente est "en vidéoconférence et semble en bonne santé", a déclaré son avocat, Khin Maung Zaw, qui voyait pour la première fois sa cliente n'étant toujours pas autorisé à la rencontrer. La prix Nobel de la paix 1991 est poursuivie pour avoir violé une loi sur les télécommunications et pour "incitation aux troubles publics".

La journée de dimanche a été la plus meurtrière depuis le coup d'État du 1 février. Selon les Nations Unies, 18 personnes ont été tuées lors de rassemblements pro-démocratie. 571 personnes ont également été arrêtées à travers le pays, rapporte de son côté un média officiel. "L'armée birmane est une organisation terroriste", a réagi sur Facebook la militante birmane Thinzar Shunlei Yi. Les autorités ont averti que "des mesures sévères seront inévitablement prises" contre des "foules anarchiques".

Les nombreuses protestations internationales et l'annonce de sanctions par les États-Unis et l'Union européenne n'ont pour l'instant pas réussi à infléchir les militaires. On dénombre à ce jour une trentaine de morts dans les rangs des manifestants depuis le putsch du 1er février. L'armée affirme pour sa part qu'un policier a péri en tentant de disperser un rassemblement. Au total, plus de 1100 personnes ont été interpellées, inculpées ou condamnées.