Coup d'État en Birmanie : Aung San Suu Kyi arrêtée, l'armée prend le pouvoir

Dans les heures qui ont suivi, l'armée s'est emparée de l'hôtel de ville de Rangoun. Cinq camions étaient déployés dans l'enceinte de la mairie tandis que des soldats refoulaient les personnes à l'entrée. Les militaires ont également proclamé un état d'urgence d'un an et nommé Myint Swe, qui dirigeait le puissant commandement militaire de Rangoun et actuel vice-président de Birmanie, au poste de président par intérim. Cette décision doit préserver la "stabilité" de l'État, ont-ils déclaré sur la chaîne de télévision de l'armée NAME.

Le contrôle "législatif, administratif et judiciaire" revient à Min Aung Hlaing, considéré comme l'homme le plus puissant du pays, qui concentre désormais quasiment tous les pouvoirs.