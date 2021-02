Coup d'État en Birmanie : "Les gens dans les rues ne sont que la face visible de l’iceberg"

Malgré dix ans de processus vers la démocratie, l’armée pense toujours qu'elle tient le pouvoir et dirige le pays. Malheureusement, dans les faits, c'est la vérité. Ces cinq derniers jours en sont la preuve. Elle utilise une sorte de faux patriotisme pour s'octroyer un pouvoir sans véritable limite et garder son contrôle sur la population.

La peur commence à s’installer parce que l'histoire de notre pays est chargée de terreur et de dictatures. Les grosses répressions de 1988 et 2007 ont été vécues par la même génération de Birmans. Ce sont des traumatismes, leur souvenir est gravé en nous.

L'opposition à ce putsh a pris, cette fois, des formes nouvelles...

Cette année, tout est différent. Cela s'explique par un double phénomène : le problème du coronavirus et une sorte de prise de conscience chez la population. L’armée attend que les gens sortent dans la rue. Pour le moment, on a choisi la désobéissance civile. En connaissant l'histoire violente de ce pays, nous cherchons d’autres moyens d’opposition. Il y a par exemple la manifestation du son, chaque soir à 20h, nous faisons le maximum de bruit pour manifester notre hostilité à ce nouveau pouvoir. Des personnes de l’administration et des services publics ont aussi démissionné en masse, une façon de montrer leur désaccord.

Parallèlement, nous nous montrons actifs sur les réseaux sociaux, bien que ceux-ci soient déjà censurés par l’armée (les hashtags #HearthevoiceofMyanmar, #RespectOurVotes ont déjà été utilisés des millions de fois, notamment par plusieurs célébrités birmanes, ndlr).

Tout le monde est conscient que notre liberté va sans doute être encore réduite mais il faut montrer une ligne. Cette génération est impliquée, veut assurer l’avenir pour qu’il n’y ait plus d’oppression militaire. Les gens dans les rues ne sont que la face visible de l’iceberg. Ce que l’on ne voit pas est bien plus puissant et important. Mais c’est aussi un danger vis-à-vis de la communauté internationale : le mouvement reste assez invisible.