Coup de chaleur en Russie, fraîcheur en France : et si les deux situations étaient liées ?

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - L'ouest de la Russie a vu le mercure s'envoler au-delà des 30 degrés cette semaine. Un coup de chaud anormal pour la saison qui explique également le temps très changeant en Europe de l'Ouest, notamment en France.

30 °C à Moscou le 17 mai, 31 °C à Nijni Novgorod, 32 °C à Tambov, 34 °C à Ulyanovsk... Le thermomètre bat des records en cette mi-mai dans plusieurs villes de la Russie, notamment à l’Ouest. C'est plus de 10 °C que les normales de saison. Une vague de chaleur qui réjouit les habitants. "Je suis sûre qu'il va bientôt pleuvoir. C'est toujours comme ça, ici : chaud, froid. Mais si ça ne baisse pas, ça va poser problème", reconnaît une Moscovite.

Des incendies géants en Sibérie

Le contraste est encore plus fort en Sibérie. Habituées aux températures négatives, certaines régions près du cercle polaire enregistrent plus de 30 °C. C'est trois fois plus qu'en temps normal. Par conséquent, des incendies géants et incontrôlables se multiplient. 60.000 hectares de forêt ont été détruits par les flammes.

Ce dérèglement pourrait bien être le signe du réchauffement climatique, selon la climatologue Caroline Muller. "L'Arctique se réchauffe trois fois plus vite que la moyenne de la planète, donc on a une amplification du réchauffement climatique aux hautes latitudes qui a un impact évidemment sur ces régions", explique-t-elle. Ce qui est plus alarmant, c'est aussi la fonte du permafrost, autrement dit ce tapis de glace, gelé toute l'année, où sont emmagasinés d'énormes quantités de gaz. Une véritable bombe à retardement. "Ce qui est stocké dans les sols, ça doit être cinq fois ce qu'on a émis depuis 1850, donc on a un potentiel de libération de gaz à effet de serre qui est extrêmement inquiétant", poursuit la scientifique. Des risques climatiques, mais aussi potentiellement sanitaire, car cet air glacé emprisonne également des bactéries et des virus depuis plusieurs décennies.

31 °C au cercle polaire, 14 °C à Lille

Cette vague de chaleur en Russie contraste avec le printemps frais qui sévit actuellement en Europe de l'Ouest, notamment en France. Mais ces deux situations pourraient aussi être liées, comme l'explique l'ingénieur météorologiste de TF1 Louis Bodin : "En temps normal, au mois de mai, on a une alternance en permanence entre anticyclones et dépressions. Même si, petit à petit, les anticyclones l'emportent, tout ça équilibre l'air froid qui est encore du côté du pôle Nord et l'air chaud qui commence à remonter depuis l'Équateur. Mais depuis quelques jours, on a une situation de blocage, c'est-à-dire qu'à l'inverse de la situation habituelle, on a bien de l'air froid qui est descendu sur l'Europe de l'Ouest. Mais pour rééquilibrer cette énergie, il faut qu'il y ait de l'air chaud qui remonte à un autre endroit et c'est exactement ce qui se passe en Russie", explique-t-il.

"Ça nous donne cette situation très contrastée avec jusqu'à 31 °C ces derniers jours sur le cercle polaire, alors qu'en France, on ne dépasse pas par exemple les 14 °C à Lille", conclut Louis Bodin.

