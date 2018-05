Coupe du monde en Russie : l'économie, autrefois atout, aujourd'hui boulet de Poutine

Pour garder la tête haute, le gouvernement a ces dernières années axé sa politique sur la rigueur budgétaire et monétaire, ce qui lui a permis de maintenir un semblant de stabilité. Mais si la croissance est revenue en 2017 après deux ans de récession, les prévisions de croissance à moyen terme ne dépassent pas 1-2%, très loin des résultats des années 2000. En outre, le taux de pauvreté - qui avait fondu de 29% de la population en 2000 à 10,7% en 2012 - est remonté à 13,4% en 2016. Le nombre de Russes jugés par la Banque mondiale en position de sécurité économique, c'est-à-dire à l'abri d'une chute dans la pauvreté, représente 46% de la population, dix points de moins qu'en 2014. Les écarts, eux, se creusent : selon une étude de la banque Crédit Suisse, les 10% de plus riches détiennent 77% des richesses, plaçant la Russie au même niveau que les Etats-Unis. Deux ennemis sur le plan diplomatique, mais champions des inégalités parmi les pays développés.





Si les difficultés récentes n'ont jusqu'à présent pas affecté la popularité de Vladimir Poutine, le président y a consacré une partie de son adresse annuelle au Parlement début mars. Son objectif ? Diviser par deux en six ans le taux de pauvreté "inacceptable", et atteindre "une croissance autour de 4%". S'il a promis des investissements dans les infrastructures, la santé et le logement, le maître du Kremlin est resté flou sur le financement et n'a évoqué aucune réforme répondant aux freins structurels, notamment démographiques, à la croissance.