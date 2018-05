Coupe du monde en Russie : pourquoi Poutine est-il si populaire dans le pays ?

De la stabilité mais également de l'autorité, souligne le chercheur. "Les russes avaient envie d’un retour à l’ordre, notamment après les deux guerres de Tchétchénie qui ont beaucoup marqué la population. N’oublions pas qu’au début des années 2000, Moscou a d’avantage été visée que Tel Aviv par des attentats."





Si Vladimir Poutine a su consolider son pouvoir et sa popularité, c'est en mettant à l'écart toute forme de concurrence. Sous sa présidence, les médias ont été mis sous contrôle et les libertés publiques ont été réduites à coup de lois. "L'opposition est très faible, divisée et fragmentée, abonde Julien Nocetti. Elle a été ciblée par des attaques du Kremlin, comme on a pu le voir avec l'opposant Alexeï Navalny, qui jongle entre peine de prison et assignation à résidence." Avant d'ajouter : "On constate une forme de réalisme désabusé au sein de la population. Celle-ci se dit : si Poutine part, il n’y aura personne pour le remplacer."





La réputation à l'étranger du chef de l'Etat, paradoxalement, s'avère elle aussi un atout sur la scène nationale. Car pour Vladimir Poutine, tous ces reproches montrent en réalité que l'idée d'une Russie forte gêne les Occidentaux. C'est justement avec le leitmotiv d'un "président fort pour un pays fort" que le chef du Kremlin a fait campagne pour être réélu le 18 mars. Début mars, lors d'un discours devant le Parlement, il a ainsi fait étalage d'une puissance militaire retrouvée grâce aux nouvelles armes "invincibles" de la Russie, lançant aux Occidentaux : "Ecoutez-nous maintenant !".