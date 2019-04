Coupure des réseaux sociaux au Sri-Lanka : "Ce n'est pas comme ça qu'on va arrêter la diffusion de fausses rumeurs"

Comment un tel blocage se met en place ? Pourquoi la restriction de l'information sur internet est-elle aussi facile que risquée ? Serait-ce possible aussi en France ? LCI a posé ces questions à Jean-Marc Bourguignon, cofondateur de Nothing2Hide, une association qui oeuvre pour la liberté et la protection de l'information sur Internet.





LCI. Comment s'explique la décision du gouvernement sri-lankais de couper l'accès aux réseaux sociaux après les attentats ?





Jean-Marc Bourguignon. On peut avancer plusieurs explications. C'est une décision qui semble être prise effectivement dans le but d'empêcher la propagation de fausses informations, et pas pour un motif caché comme c'est parfois le cas dans d'autres pays. Pour le gouvernement, il s'agit d'éviter les fausses rumeurs et de rassurer la population en contrôlant l'information et en gardant la main sur ce qui va être diffusé publiquement. Si le blocage s'étend à des messageries cryptées comme Telegram, il peut aussi avoir pour but de lutter contre des groupes terroristes. Il semble en effet que les attentats puissent être une attaque coordonnée, et on sait que les réseaux terroristes utilisent ce genre d'outils.