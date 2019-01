Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, acquitté de crimes contre l'humanité

Laurent Gbagbo est désormais libre. Prévue pour le 14 décembre dernier, la décision de la Cour pénale internationale (CPI) concernant la libération provisoire de l'ancien président ivoirien avait été repoussée par les juges. Le verdict est finalement tombé ce mardi 15 janvier. Le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) et son ancien allié, Charles Blé Goudé, ex-leader des jeunes patriotes, jugés depuis 2016 à La Haye, aux Pays-Bas, et poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, ont été acquittés de toutes les charges retenues contre eux. La CPI a ordonné la libération immédiate des deux accusés.





Interpellés en 2011 suite aux violences post-électorales en Côte d'Ivoire, lorsque Laurent Gbagbo avait refusé d'accepter sa défaite face à son rival Alassane Ouattara, les deux hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, notamment meurtres, viols et persécution. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en cinq mois.